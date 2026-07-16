Euroclear обратился в суд с просьбой по иску ЦБ России

Euroclear обратился в суд с просьбой по иску ЦБ России Euroclear хочет добиться остановки дела по иску Центробанка России на €200 млрд

Euroclear обратился в Девятый апелляционный арбитражный суд с просьбой приостановить рассмотрение иска Центробанка России о взыскании порядка €200 млрд (около 16,9 трлн рублей) убытков, сообщил источник РИА Новости, знакомый с ходом дела. 16 июля апелляционная инстанция рассматривает жалобу Euroclear на решение Арбитражного суда Москвы. Ходатайство было подано до вынесения судебного акта европейского суда.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что использование Западом замороженных активов России будет считаться грабежом, и Москва ответит на это. Он также назвал подобные посягательства недопустимыми и неприемлемыми.

До этого участник закрытого заседания сообщил, что Арбитражный суд Москвы отказал бельгийскому Euroclear Bank в приостановке принудительного взыскания в пользу Банка России. Бельгийский банк подал ходатайство о приостановлении исполнительного производства 4 июня.

В мае представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что любые операции с замороженными активами РФ противоправны. По ее словам, замешанных в этом ждет ответ.