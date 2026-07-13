Пушистые розовые метелки: многолетник зацветает одним из первых. Украшает клумбу без сложного ухода

Каждый год среди десятков многолетников именно эта астильба первой притягивает взгляд. Пока многие растения только набирают силу, Look at Me уже выпускает пышные нежно-розовые метелки. Но главное достоинство сорта даже не в раннем цветении, а в необычном сочетании светлых соцветий с насыщенно-красными черешками и стеблями. Благодаря такому контрасту куст выглядит декоративно еще до полного раскрытия цветков.

Сорт отличается компактными размерами: взрослое растение обычно вырастает до 40–60 см в высоту, поэтому отлично подходит для переднего плана цветников, миксбордеров и посадки вдоль садовых дорожек. Цветение приходится на начало или середину лета и продолжается около трех-четырех недель, а при достаточной влажности может быть и дольше.

Как и большинство астильб, Look at Me предпочитает полутень или участки с рассеянным освещением. На солнце она тоже способна расти, но только при регулярном поливе, так как культура плохо переносит пересыхание почвы. Зато отличается высокой зимостойкостью — взрослые растения выдерживают морозы примерно до -34-40 °C (USDA 3–4) и успешно зимуют без укрытия в большинстве регионов России.