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13 июля 2026 в 11:15

Пушистые розовые метелки: многолетник зацветает одним из первых. Украшает клумбу без сложного ухода

Фото: D-NEWS.ru
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Каждый год среди десятков многолетников именно эта астильба первой притягивает взгляд. Пока многие растения только набирают силу, Look at Me уже выпускает пышные нежно-розовые метелки. Но главное достоинство сорта даже не в раннем цветении, а в необычном сочетании светлых соцветий с насыщенно-красными черешками и стеблями. Благодаря такому контрасту куст выглядит декоративно еще до полного раскрытия цветков.

Сорт отличается компактными размерами: взрослое растение обычно вырастает до 40–60 см в высоту, поэтому отлично подходит для переднего плана цветников, миксбордеров и посадки вдоль садовых дорожек. Цветение приходится на начало или середину лета и продолжается около трех-четырех недель, а при достаточной влажности может быть и дольше.

Как и большинство астильб, Look at Me предпочитает полутень или участки с рассеянным освещением. На солнце она тоже способна расти, но только при регулярном поливе, так как культура плохо переносит пересыхание почвы. Зато отличается высокой зимостойкостью — взрослые растения выдерживают морозы примерно до -34-40 °C (USDA 3–4) и успешно зимуют без укрытия в большинстве регионов России.

Проверено редакцией
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