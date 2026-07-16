Появились подробности расправы над семьей якутского активиста

Инициатором расправы над вдовой и несовершеннолетним сыном известного якутского активиста Саввы Михайлова могла быть его 16-летняя дочка, сообщил Telegram-канал Baza. Девушка подговорила свою близкую подругу совершить преступление.

Канал сообщил, что девочка находилась в тяжелом депрессивном состоянии после смерти отца, постоянно конфликтовала с матерью из-за плохой учебы и сильно ревновала ее к младшему брату. Подруги заранее подготовили нож и молоток, после чего пришли в квартиру семьи и распределили между собой роли для совершения нападения.

В день трагедии первой домой вернулась мать несовершеннолетней заговорщицы, на которую школьницы сразу же набросились и жестоко убили. После этого соучастницы дождались прихода младшего брата, затащили мальчика в квартиру и расправились с ним аналогичным способом.

На суде дочь погибшей признала свою вину в содеянном, однако отрицала предварительное планирование преступления. Ее подруга вину не признала, заявив, что лишь удерживала жертву и нанесла всего один удар. Суд приговорил обвиняемых к девяти и восьми годам лишения свободы соответственно, а Верховный суд позднее оставил данный вердикт без изменений.

Ранее Ленинский районный суд Красноярска приговорил отчима малолетней падчерицы к 17 годам колонии строгого режима за изнасилование, истязание и угрозу убийством. Мужчина также отправлен на принудительное лечение к психиатру по месту отбывания наказания.