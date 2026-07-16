Стало известно, когда депортируют задержанных в Стамбуле россиян Генконсульство РФ: задержанных в Стамбуле россиян могут депортировать 17 июля

Двух россиян, задержанных в стамбульской мечети Айя-София, планируют депортировать в пятницу, 17 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на генконсульство РФ в Стамбуле. Игоря и Викторию Филоновых арестовали во вторник.

По имеющейся у генерального консульства информации, депортация россиян состоится в пятницу, — заявили дипломаты.

Ранее сообщалось, что супругов из России, задержанных в Стамбуле, могут депортировать из Турции. 35-летняя Виктория и 32-летний Игорь побывали в соборе Айя-София. Во время визита мужчина начал читать вслух Библию, которую взял с собой. В результате их задержали и составили протокол.

До этого стало известно, что россиянин, впавший в кому после ДТП на мотоцикле во Вьетнаме, скончался. Его останки доставят во Владивосток и похоронят рядом с могилой жены. Авария произошла 2 июля утром в провинции Кханьхоа.