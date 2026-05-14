Даже в самой глухой тени под забором этот многолетник растет без проблем, не болеет: похож на каллы

Хоста «,елое перо» — это, без преувеличения, один из самых необычных и эффектных гибридных сортов, который способен удивить даже опытного дачника.

Главная фишка растения — потрясающая смена окраски в течение сезона. В мае — июне из земли появляются узкие, заостренные листья чисто белого или сливочно-кремового цвета, похожие на каллы.

Со временем на них начинают проступать ярко-зеленые прожилки и полосы, и к середине лета листовая пластина полностью становится светло-зеленой, растворяясь в общей массе сада. Куст вырастает до 40–50 см в высоту и до 60 см в диаметре, создавая плотную аккуратную куртину.

Необычное цветение дополняет картину: в июле — августе над кустом поднимаются невысокие цветоносы с небольшими воронковидными цветками нежно-лавандового или бледно-фиолетового оттенка, источающими легкий сладковатый аромат.

Хоста абсолютно неприхотлива и холодостойка — растет даже в глухой тени и зимует без укрытия, в том числе в регионах с суровым климатом.

