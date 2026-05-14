Цветет кружевными колокольчиками: даже если вы поливаете раз в месяц и постоянно уезжаете с дачи

Мускусная мальва — это многолетний цветок, цветение которого похоже на россыпь нежных кружевных колокольчиков.

Цветы бывают белоснежными, бледно-розовыми и даже пурпурными, а главная фишка — приятный мускусный аромат, за который растение и получило свое название. Распускается мальва с конца июня до августа, а при теплой осени и удалении увядших цветков может радовать до октября, в общей сложности цветение длится около трех месяцев.

Для дачи мускусная мальва хороша своей невероятной выносливостью: она выдерживает морозы до −40 °C без укрытия, засухоустойчива, растет на любых почвах и не болеет.

В мае сажать мальву проще простого: выберите солнечное место, выкопайте лунки глубиной 3–4 см на расстоянии 25–40 см друг от друга, бросьте по 2-3 семечка в каждую, присыпьте землей и полейте.

Всходы появятся через 2–3 недели, а когда у ростков будет 3-4 настоящих листа, оставьте в лунке по одному самому крепкому. Цветения в первый год не ждите — мальва наращивает розетку листьев, а роскошные цветы распустит только на второй сезон.

