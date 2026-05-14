Даже начинающий дачник справится с этим цветком: ромашка-гигант для посадки в мае

Гербера в саду — невероятное зрелище. Ее цветение похоже на огромные разноцветные ромашки диаметром до 12–15 см, с яркими лепестками и контрастной сердцевиной.

Распускается в конце мая — начале июня и цветет непрерывно до самых заморозков в октябре, а на одном компактном кустике высотой 20–30 см за сезон образуется до 20 крупных цветков.

Для дачи гербера хороша своей засухоустойчивостью и выносливостью — растение спокойно переживает зной и периоды без полива.

Для посадки в мае: дождитесь, когда минует угроза заморозков (обычно после 15–20 мая), выберите самое солнечное место без сквозняков, подготовьте рыхлую, хорошо дренированную почву без застоя воды.

Сделайте лунки на расстоянии 30 см друг от друга, посадите рассаду так, чтобы корневая шейка и розетка листьев были выше уровня земли, и обильно полейте теплой водой. Осенью кустики можно выкопать, пересадить в горшки и отправить зимовать на подоконник при температуре 12–15 °C, чтобы весной снова высадить в грунт.

