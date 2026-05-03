7 кустарников вместо забора — пышно цветут, не боятся морозов: живая изгородь для дачи

Если вы мечтаете о живой изгороди, которая будет не просто зеленой стеной, а пышно цвести, радуя глаз с весны до осени, то выбирать нужно из многолетних кустарников, которые неприхотливы и морозостойки.

В первую очередь стоит обратить внимание на сирень обыкновенную — классику, которая живет на одном месте десятилетиями. Еще один беспроигрышный вариант — чубушник, или садовый жасмин, который в июне-июле наполняет сад ароматом, слышным за несколько метров.

Если вы хотите, чтобы изгородь цвела весь сезон, посадите рядом спирею: весной зацветает спирея серая или вангутта с белыми шапками, а с середины лета — японская спирея с розовыми соцветиями.

Для тех, кто ищет что-то более экзотичное, подойдет форзиция — она зацветает ярко-желтыми колокольчиками одной из первых, еще до появления листьев, в апреле. Гортензия метельчатая — выбор для любителей роскоши без капризов: она цветет с июля до октября пышными белыми, кремовыми или розовыми шапками.

А для создания плотной, вечнозеленой или пестролистной изгороди идеален пузыреплодник калинолистный: он не болеет, не боится засухи и морозов. Вейгела способна радовать цветением дважды за сезон — в мае-июне и повторно в августе.

