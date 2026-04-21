Никаких пустых клумб: эти цветы усыпаны бутонами с первого дня лета и до последнего

Хотите, чтобы ваш сад радовал яркими красками с первого дня лета и до последнего? Тогда обратите внимание на лилейник.

Это растение цветет с июня по август, выпуская десятки бутонов, которые раскрываются один за другим, обеспечивая непрерывное цветение все лето. Его главный козырь в том, что каждый цветок живет всего один день, но на смену ему тут же распускаются новые, создавая ощущение вечного праздника.

Если вы хотите добавить саду нежности и воздушности, посадите тысячелистник декоративный. Его плоские щитки самых разных оттенков цветут все лето, не боясь ни жары, ни бедной почвы, и при этом смотрятся очень современно. Для любителей насыщенного аромата и классической красоты идеально подойдут флоксы метельчатые, которые украшают сад пышными шапками с середины лета и до глубокой осени.

Все эти многолетники станут надежной основой вашей клумбы, даря непрерывное цветение без изнурительных хлопот и пересадок.

