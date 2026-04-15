Забудьте про рогатую и волосатую морковь: лучшее место на участке для ровных и сладких плодов

Чтобы морковь выросла ровной, сладкой и гладкой, а не рогатой и волосатой, нужно правильно выбрать место на участке и учесть, какие культуры росли на грядке до нее.

Главное правило: не сажать морковь после родственных растений из семейства зонтичных (сельдерей, петрушка, пастернак, укроп, фенхель), так как у них общие болезни и вредители, которые накапливаются в почве.

Лучшие предшественники для моркови — это культуры, которые не истощают почву и не оставляют после себя патогенов: капуста, лук, чеснок, картофель, томаты, бобовые (горох, фасоль), а также огурцы, кабачки и тыква.

Особенно полезна посадка после лука и чеснока: они выделяют фитонциды, которые дезинфицируют почву и отпугивают морковную муху. А вот после свеклы морковь сажать не рекомендуется — эти корнеплоды конкурируют за питание и могут угнетать друг друга.

Также избегайте загущенных посевов: прореживайте всходы, оставляя между растениями 4-5 см, иначе корнеплоды будут мелкими и переплетенными.

Ранее было названо лучшее место для клубники на участке.