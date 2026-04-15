15 апреля 2026 в 06:45

Забудьте про рогатую и волосатую морковь: лучшее место на участке для ровных и сладких плодов

Чтобы морковь выросла ровной, сладкой и гладкой, а не рогатой и волосатой, нужно правильно выбрать место на участке и учесть, какие культуры росли на грядке до нее.

Главное правило: не сажать морковь после родственных растений из семейства зонтичных (сельдерей, петрушка, пастернак, укроп, фенхель), так как у них общие болезни и вредители, которые накапливаются в почве.

Лучшие предшественники для моркови — это культуры, которые не истощают почву и не оставляют после себя патогенов: капуста, лук, чеснок, картофель, томаты, бобовые (горох, фасоль), а также огурцы, кабачки и тыква.

Особенно полезна посадка после лука и чеснока: они выделяют фитонциды, которые дезинфицируют почву и отпугивают морковную муху. А вот после свеклы морковь сажать не рекомендуется — эти корнеплоды конкурируют за питание и могут угнетать друг друга.

Также избегайте загущенных посевов: прореживайте всходы, оставляя между растениями 4-5 см, иначе корнеплоды будут мелкими и переплетенными.

Ранее было названо лучшее место для клубники на участке.

Читайте также
В России предложили ввести единую социальную карту для пенсионеров
Общество
В России предложили ввести единую социальную карту для пенсионеров
Автоэксперт рассказала о трендах машин будущего
Общество
Автоэксперт рассказала о трендах машин будущего
Торт «Прованс» готовлю из томатов — никакой возни с тестом, вкус поражает
Общество
Торт «Прованс» готовлю из томатов — никакой возни с тестом, вкус поражает
Рецепт для стройнеющих: овощной салат с яичными блинчиками — сытный, легкий и вкусный вариант без чувства «диеты»
Общество
Рецепт для стройнеющих: овощной салат с яичными блинчиками — сытный, легкий и вкусный вариант без чувства «диеты»
Из семечка в живую изгородь с медовым ароматом: клематисы и рядом не стояли
Общество
Из семечка в живую изгородь с медовым ароматом: клематисы и рядом не стояли
Дарья Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лавров раскрыл всю правду об отношениях России и США при Байдене
Россия готова помочь Китаю восполнить дефицит ресурсов
Дом Элвиса Пресли, жена — экс-солистка «Миража»: как живет Илья Ковальчук
«Не всегда героический»: психолог ответила на вопрос о смысле жизни
Азербайджан эвакуировал россиян из Ирана через закрытый погранпереход
Лавров заявил о форсированной милитаризации Европы под давлением США
Российский регион отразил смертоносную атаку
Лавров указал на сложности развязать «кризисный узел» на Ближнем Востоке
Нутрициолог рассказала, какую пользу организму могут приносить пряники
«Лисьи норы»: Марочко рассказал о необычной тактике ВСУ у Дибровы
Психолог назвала тему, которую нельзя замалчивать в отношениях с ребенком
Лавров высказался о переговорах России и США по Украине
В России предложили ввести единую социальную карту для пенсионеров
Диетолог рассказала о плачевных последствиях однообразного питания
Врач рассказала, когда головокружение становится тревожным сигналом
«Плечом к плечу, спина к спине»: Лавров об отношениях РФ и Китая
Оператор FPV-дрона уничтожил 50 единиц техники ВСУ
Британия стала посмешищем для Европы: российский фрегат унизил Стармера
«Деградирует от безделья»: назван способ сохранить здоровье мозга
Лавров назвал сроки визита Путина в Китай
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

