Лук сгнил на грядке: соль из кухни спасает урожай лучше дорогих средств

Обычная поваренная соль может неожиданно пригодиться не только на кухне, но и в огороде. Опытные дачники давно используют солевой раствор для лука и чеснока, чтобы защитить посадки от вредителей и вырастить крупные плотные головки без лишней химии.

Главное — соблюдать правильные пропорции. На 10 литров воды берут примерно 300–400 граммов соли и тщательно размешивают до полного растворения. Поливают только под корень, стараясь не попадать на зеленое перо, иначе листья могут получить ожог.

Такой раствор особенно помогает в сырую погоду, когда активно размножается луковая муха и появляется риск гнили. Соль делает почву менее привлекательной для вредителей и одновременно помогает растениям лучше переносить избыток влаги.

Через час после обработки грядки обязательно проливают чистой водой. Это важно, чтобы не засолить почву. За сезон достаточно всего двух таких поливов.

Обрабатывать можно только взрослые растения с пером не меньше 8–10 сантиметров. Уже через пару недель становится заметно, что лук и чеснок растут крепче, зелень дольше остается яркой, а сами луковицы получаются крупнее и лучше хранятся зимой.

Ранее сообщалось, что муравьи на участке — это не просто мелкая неприятность. Они таскают тлю, портят растения и быстро обживают дорожки и фундамент.