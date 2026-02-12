Нейросеть выучила «русский матерный» после месяца работы в сфере ЖКХ

Разработчики российского голосового робота для управляющих компаний в сфере ЖКХ вынуждены были переучивать нейросеть, из-за того, что та овладела матом, сообщил президент Национального объединения организаций в сфере технологий информационного моделирования Михаил Викторов. По его словам, к этому привело общение с клиентами в течении месяца.

Это нейросеть, она учится, и буквально уже в первый месяц разработчики отметили такую коллизию, что нейросеть научилась мату. Но, как это говорится, с кем поведешься, от того и наберешься. Поэтому эту коллизию, конечно, пришлось устранять. Но тем менее это показатели активной работы с нашими гражданами, — заявил он.

Ранее американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что нейросети превзойдут любого человека по уровню интеллекта в ближайшем будущем. Он предположил, что это может произойти уже к концу 2026 года. Также он подчеркнул, что к 2030–2031 годам он станет умнее всего человечества.

До этого поэтесса Лариса Рубальская заявила, что нейросеть создает поэзию очень низкого качества. По ее словам, она пыталась создать песню вместе с ИИ, но поняла, что лучше все сделать самой. При этом поэтесса отметила, что с интересом относится к ИИ-композициям, основой для которых стали ее стихи.