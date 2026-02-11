Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 февраля 2026 в 10:44

Воспитатель получила срок за запрет детям ходить в туалет

В Красноярском крае воспитателю дали срок за запрет детям ходить в туалет

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Суд Красноярского края назначил воспитательнице в детском саду три года и шесть месяцев колонии за истязание малышей, сообщает РЕН ТВ. В ходе расследования было установлено, что женщина в качестве наказания запрещала детям ходить в туалет. Воспитатель не признала вину.

По данным следствия, осужденная наказывала воспитанников побоями за малейшие проступки. Она наносила удары руками и ногами по голове и ягодицам, хватала детей за уши и руки, резко дергала, толкала, пинала и даже била ботинками.

О факте жестокого обращения с воспитанниками стало известно от самих детей, которые находились в подавленном состоянии и отказывались идти в детский сад, ссылаясь на причинение побоев воспитателем, — рассказали в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

Ранее в Таиланде началось расследование в отношении школьного учителя, заставившего ученика выполнить 800 приседаний. Поводом для проверки стала публикация жителя провинции Лопбури в соцсетях. Мужчина рассказал, что после наказания в школе его сын оказался в больнице. Ребенка госпитализировали с сильными болями в ногах и нарушением работы почек.

дети
побои
воспитатели
Красноярский край
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Минпромторг раскрыл судьбу бывших заводов Toyota и Volkswagen
На Урале задержали пристава за помощь бандитам
Названо самое востребованное лекарство у россиян в 2025 году
В Германии нашли мертвую украинку
Российский военный оценил состояние опорных пунктов ВСУ в Запорожье
Целая семья сгорела при пожаре в частном доме
Украинский скелетонист наплевал на запреты МОК
Ребенок случайно сжег BMW X5 почти за 3 млн рублей
Мощный шторм обрушился на Мадагаскар
Россиянам объяснили, почему не надо «копить» отпуск
Наступление ВС РФ на Запорожье 11 февраля: удары по колоннам, роты трупов
В «Ленкоме» ответили, почему Богомолов мог уйти с поста и. о. ректора МХАТ
Крупная авиакомпания сообщила о возможной утечке данных клиентов
Сноубордист сломал шею на Олимпиаде
Литву уличили в капитуляции перед Россией
Костюшкин раскрыл свое отношение к хейтерам
Популярные онлайн-кинотеатры оштрафовали на 9,5 млн рублей из-за ЛГБТ
Воспитатель получила срок за запрет детям ходить в туалет
В Германии раскрыли потери из-за отказа от российской нефти
Названа неподъемная сумма для восстановления Дарницкой ТЭЦ в Киеве
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Бегство из Краматорска и судьба Харькова: новости СВО к вечеру 9 февраля
Россия

Бегство из Краматорска и судьба Харькова: новости СВО к вечеру 9 февраля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.