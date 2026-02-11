Воспитатель получила срок за запрет детям ходить в туалет В Красноярском крае воспитателю дали срок за запрет детям ходить в туалет

Суд Красноярского края назначил воспитательнице в детском саду три года и шесть месяцев колонии за истязание малышей, сообщает РЕН ТВ. В ходе расследования было установлено, что женщина в качестве наказания запрещала детям ходить в туалет. Воспитатель не признала вину.

По данным следствия, осужденная наказывала воспитанников побоями за малейшие проступки. Она наносила удары руками и ногами по голове и ягодицам, хватала детей за уши и руки, резко дергала, толкала, пинала и даже била ботинками.

О факте жестокого обращения с воспитанниками стало известно от самих детей, которые находились в подавленном состоянии и отказывались идти в детский сад, ссылаясь на причинение побоев воспитателем, — рассказали в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

