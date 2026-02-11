Стало известно, что СК изъял на месте стрельбы в анапском техникуме

Следователи изъяли огнестрельное оружие, гильзы и патроны на месте стрельбы в анапском техникуме, где погиб один человек и двое ранены, передает пресс-служба Следственного комитета России. Расследование уголовного дела продолжается.

В ходе осмотра изъято огнестрельное оружие, гильзы и патроны, а также иные предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что погибшим при стрельбе в анапском техникуме охранником оказался 55-летний местный житель — мужчина закрыл собой студентов от пуль. Учащиеся с любовью называли его «дядя Коля» и уважительно к нему относились. У погибшего мужчины осталась семья — жена и дочка.

