«Они отстали»: генерал ответил, в чем Су-57 превосходит истребители США Генерал Попов: уровень РЭБ на американских истребителях на 50% ниже, чем у Су-57

Уровень средств радиоэлектронной борьбы на американских истребителях на 50% уступает российским Су-57, заявил NEWS.ru заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов. По его словам, бомбардировщик F-35 сравним с «сушкой» лишь в радиолокационной малозаметности.

Су-57 — это нужные сейчас самолеты. [Они превосходят истребители США] по маневренности или даже сверхманевренности. Штаты признают, что у нас это получилось значительно лучше. По радиолокационной малозаметности мы, наверное, на равных. Мы перекрываем эту возможность системами радиоэлектронной борьбы и противодействия, которые размещаем на наших самолетах пятого поколения и 4++ тоже. У американцев уровень РЭБ примерно на 50% ниже нашего, то есть они отстали в этой области, и сами это понимают. Сейчас пытаются догнать нас, — поделился Попов.

Он подчеркнул, что на Западе только США производят самолеты пятого поколения, а именно F-35, который сегодня выпускается серийно. По словам военного эксперта, на данный момент произведено около полутора тысяч таких машин, и они поставляются в различные страны мира. Генерал также указал, что это самый дорогостоящий легкий истребитель современности.

Наш Су-57 немножко другого класса. Во-первых, это тяжелый истребитель. По всем показателям и тактико-техническим характеристикам он отвечает всем требованиям самолета пятого поколения. Это, наверное, один из лучших самолетов в мире. Американцы это признают. Но мы не можем сказать, что они одноклассники [с F-35]. Все-таки F-35 — это легкий истребитель. Он сейчас стоит на вооружении у США, но примерно только 25% из них находятся в состоянии боевой готовности. Остальные или дорабатываются, или ремонтируются, — добавил Попов.

Ранее сообщалось, что Объединенная авиастроительная корпорация поставила Министерству обороны России большую серию истребителей Су-57, оснащенных модернизированным вооружением. Также в самолетах были обновлены бортовые системы.