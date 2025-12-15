Новый год-2026
15 декабря 2025 в 11:36

Почему не работает WhatsApp 15 декабря: где сбои в России, когда заблокируют

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Сегодня, 15 декабря, россияне столкнулись с массовым сбоем в работе WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Что об этом известно, в чем причины?

Где в России не работает WhatsApp 15 декабря

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в понедельник, 15 декабря, пользователи WhatsApp столкнулись с некорректной работой приложения как на мобильных, так и на стационарных устройствах. Жалобы поступают на длительную отправку сообщений, отсутствие оповещений, а также сбои при загрузке фото, видео и совершении звонков. У некоторых россиян мессенджер полностью перестал открываться.

Порядка 18% сообщений о сбоях в работе WhatsApp 15 декабря приходятся на Москву, 15% — на Новосибирскую область, 9% — на Свердловскую область и Краснодарский край, 6% — на Ростовскую и Омскую области, 4% — на Челябинскую область, 3% — на Башкирию, Санкт-Петербург, Якутию, Сахалин, Адыгею, Хабаровский край, Татарстан, Кузбасс, Волгоградскую, Нижегородскую и Московскую области.

Почему не работает WhatsApp 15 декабря

Роскомнадзор начал последовательно вводить ограничения на работу WhatsApp из-за нарушений законов РФ и рекомендовал пользователям переходить на национальные сервисы из-за риска блокировки мессенджера в случае, если требования российского законодательства так и не будут выполнены его администрацией.

Депутат Госдумы Сергей Боярский обратил внимание, что у WhatsApp было достаточно времени, чтобы наладить взаимодействие с российскими регуляторами, однако администрация не предприняла даже попыток к этому.

«Исходя из этого, я не вижу более веских причин и дальнейшего смысла продолжать потакать американской экстремистской Meta и ее мессенджеру со всеми угрозами, утечками и демонстративным нежеланием выполнять требования законов Российской Федерации», — заявил парламентарий.

Триггером для ускорения крайних мер в отношении WhatsApp также стал факт утечки дипломатических переговоров, заявил первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заблокируют ли WhatsApp в России до Нового года

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с NEWS.ru предположил, что полной блокировки WhatsApp можно ожидать через два месяца. Парламентарий считает, что до Нового года россияне еще смогут пользоваться мессенджером.

«Я думаю, что до Нового года полной блокировки WhatsApp не будет. Десятки миллионов наших граждан привыкли к этому мессенджеру. Считаю, что применение таких мер займет примерно два или три месяца. Я надеюсь, что все-таки до Нового года мы еще сможем через WhatsApp что-то пересылать», — отметил он.

Можно ли улучшить работу WhatsApp

В Сети появились сообщения, что смена языка интерфейса в смартфоне может «разблокировать» WhatsApp, однако директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров заверил, что это фейк.

«Это фейк, не имеющий технического обоснования. Блокировка работает на уровне сетевой инфраструктуры, и локальные настройки приложения на нее не влияют», — объяснил он.

Эксперт также предупредил о росте активности киберпреступников на фоне вводимых ограничений. Они распространяют фишинговые ссылки под видом сервисов для обхода блокировки.

