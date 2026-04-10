«Старая»: 44-летнюю Волкову уволили из театра из-за возраста

Актриса Екатерина Волкова, известная по сериалу «Воронины», заявила в соцсетях, что ее уволили из Театра Комедии из-за возраста. Артистка написала, что лишилась работы месяц назад. При этом сама она уверена, что 44 года — это еще не возраст для увольнения.

Итак, кто я такая, чтобы молчать о том, что случилось месяц назад? Меня уволили по статье «Старая». Не знаю, есть ли такая в Трудовом кодексе. Но в театре, где я служила, она оказалась главной. Мне написал художественный руководитель, предложил завершить сотрудничество. <...> Иду дальше. 44 — это не возраст увольнения. Это возраст премьеры. Как-то так, — написала актриса.

Помимо прочего, одной из причин увольнения стало нежелание Волковой участвовать в проектах, которые ей не близки. Актриса пошутила, что обязательно обратиться к пластическому хирургу.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что конфликт на рабочем месте может стать поводом для увольнения, но только в том случае, если он выражается в конкретном дисциплинарном проступке, а не в «токсичности» или сплетнях. По его словам, все причины для прекращения сотрудничества прописаны в Трудовом кодексе.