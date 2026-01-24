Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
24 января 2026 в 13:35

Погода в Москве в воскресенье, 25 января: ждать ли сильного ветра и морозов

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В Москве завтра, 25 января, ожидаются сильные морозы. Что еще известно о прогнозе погоды в российской столице на воскресенье?

Какая погода будет в Москве 25 января

Специалист прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин рассказал, что в ближайшие дни в Москве и области ожидаются сильные морозы, особенно ночью 24–25 января.

«В субботу-воскресенье ночная температура понизится до -19–24 градусов по области. В Москве тоже будет холодно — около -20 градусов в эти ночи. В субботу и воскресенье днем в Москве будет где-то -13–16 градусов, по области -11–16 градусов. В субботу без осадков, а в воскресенье появится вероятность небольшого снега», — сообщил он RTVI.

По прогнозам синоптиков, в выходные, 24 и 25 января, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. В ночь на воскресенье, 25 января, столбик термометра опустится до -23–25 градусов, а днем температура сохранит субботние значения — от -15 до -17 градусов.

По информации портала meteovesti.ru, завтра, 25 января, в российской столице на фоне повышенного давления ожидается малооблачная погода; ночью — от -19 до -21 градуса, днем — от -13 до -15 градусов, ветер слабый.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 25 января

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, что ночь на воскресенье, 25 января, может стать самой холодной с начала нынешней зимы в Санкт-Петербурге.

Так, завтра будет облачно с прояснениями, без осадков. Ночью от -16 до -18 градусов, днем от -12 до -14 градусов. Ветер юго-западный, 1–6 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы.

Meteovesti.ru пишут, что в Северной столице в воскресенье, 25 января, на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность. Ночью прогнозируется от -16 до -18 градусов, днем — от -10 до -12 градусов. Ветер слабый.

