В России могут создать реестр национальных музыкальных инструментов, заявила «Парламентской газете» член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Ольга Щетинина. По ее мнению, это важная тема, требующая особого внимания.

У Минпромторга есть реестр предприятий народных художественных промыслов, а реестра самих промыслов нет. Мы обсуждаем с ведомством создание реестра промыслов. Так же и с музыкальными инструментами: есть реестр производителей, но нет реестра инструментов. Эта тема требует особого внимания государства, — отметила Щетинина.

Первыми в реестр планируют добавить гусли. В список также могут войти балалайки, гармошки, домры, свирели, бубны, трещотки, колотушки, ложки, дудки, глиняные свистульки, погремушки и другие инструменты. Согласно инициативе, создание соответствующего реестра позволит эффективнее продвигать российскую музыку за рубежом.

Ранее британский пианист Фредерик Кемпф заявил, что мир невозможно представить без русской культуры и русской музыки. Также он подчеркнул, что искусство и культура будут развиваться и дальше, несмотря на раздражение «однодневных политиков».