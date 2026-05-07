Россиянам дали совет по нанесению средств против клещей на питомца

Эксперт по продуктам Балагуров: средства от клещей наносят на кожу питомца

Средства от клещей в виде капель нужно наносить на кожу питомцу, а не на шерсть, предупредил руководитель фонда охраны качества продуктов питания и упаковки «Закон и здоровье» Григорий Балагуров. В разговоре с Lenta.ru он подчеркнул, что в противном случае есть риск отравления.

Среди антиклещевых средств очень популярны капли. Они просты в использовании и помогают в том числе против блох. Однако их следует наносить не на шерсть, а прямо на кожу питомца, причем именно в области холки и за ушами, потому что животные могут отравиться при слизывании капель. Если у вас несколько питомцев, важно следить за тем, чтобы они не вылизывали друг друга, или подобрать другое средство, — поделился Балагуров.

Ранее Голубев заявил, что самым опасным растением для собак в летний период является заячий ячмень, семена которого могут нанести серьезный вред здоровью животного. Голубев также отметил опасность луковичных цветов, ирисов и других растений, содержащих ядовитые вещества.

