Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
14 апреля 2026 в 07:45

Омлет готовлю из… картошки — это не просто завтрак, а топ-закуска для уютного праздника

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Это блюдо — мастер перевоплощений. В порционных кубиках на шпажках оно станет звездой фуршета, а на семейной кухне — беспроигрышным вариантом на завтрак или обед.

Что понадобится

Яйца куриные — 4 шт., молоко — 100 мл, картофель — 2 шт. (средних), лук репчатый — 1 шт., филе копченой скумбрии — 150 г, масло растительное — 2-3 ст. л., соль — по вкусу, зелень для подачи (по желанию).

Как готовлю

Лук и очищенный картофель нарезаю мелким кубиком. Обжариваю их на хорошо разогретой сковороде с толстым дном в растительном масле до состояния полуготовности и легкого золотистого оттенка.

Копченую скумбрию нарезаю кубиком аналогичного размера. Для яичной основы тщательно взбиваю белки отдельно от желтков, затем соединяю их с молоком и еще раз хорошо перемешиваю до однородности.

В глубокой миске соединяю яично-молочную смесь, обжаренные лук с картофелем и кусочки рыбы. Аккуратно перемешиваю, солю по вкусу.

На прогретой сковороде разогреваю немного масла, выливаю омлетную массу и разравниваю. Жарю на умеренном огне под крышкой до полного схватывания верхнего слоя и образования румяной корочки снизу.

Переворачиваю омлет (можно помочь себе тарелкой) и довожу до готовности с другой стороны. Подаю горячим, нарезав на порционные кусочки, или для фуршета — на аккуратные кубики, нанизанные на шпажки.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
еда
картофель
Дмитрий Демичев
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.