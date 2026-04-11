Крабовых салатов много, но с картофельной соломкой — просто шикарный: хрустящий и сочный одновременно

Крабовых салатов много, но с картофельной соломкой — просто шикарный: хрустящий и сочный одновременно

Если хочется приготовить что-то быстрое, но с изюминкой, этот крабовый салат точно стоит попробовать. Привычные ингредиенты здесь раскрываются по-новому за счет хрустящей картофельной соломки — она делает вкус ярче и интереснее.

Такой салат исчезает со стола одним из первых.

Продукты

Крабовые палочки — 200 г, морковь по-корейски — 150 г, яйца — 2 шт., сыр плавленый — 1 шт., майонез — 2 ст. л., картофель — 2 шт., соль — по вкусу.

Приготовление

Картофель натирают на корейской терке, промывают от крахмала и хорошо обсушивают. Обжаривают небольшими порциями в разогретом масле до хрустящей золотистой соломки и выкладывают на бумажное полотенце.

Крабовые палочки разбирают на волокна и отправляют в миску. Яйца отваривают и натирают на крупной терке. Плавленый сыр также натирают (для удобства можно слегка подморозить). Добавляют морковь по-корейски.

Салат заправляют майонезом и аккуратно перемешивают. Перед подачей сверху выкладывают хрустящую картофельную соломку, чтобы она сохранила свою текстуру.

Ранее мы делились рецептом картофельного немецкого салата. От него не оторваться — на застолье стал хитом.