Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 апреля 2026 в 14:02

Крабовых салатов много, но с картофельной соломкой — просто шикарный: хрустящий и сочный одновременно

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Если хочется приготовить что-то быстрое, но с изюминкой, этот крабовый салат точно стоит попробовать. Привычные ингредиенты здесь раскрываются по-новому за счет хрустящей картофельной соломки — она делает вкус ярче и интереснее.

Такой салат исчезает со стола одним из первых.

Продукты

Крабовые палочки — 200 г, морковь по-корейски — 150 г, яйца — 2 шт., сыр плавленый — 1 шт., майонез — 2 ст. л., картофель — 2 шт., соль — по вкусу.

Приготовление

Картофель натирают на корейской терке, промывают от крахмала и хорошо обсушивают. Обжаривают небольшими порциями в разогретом масле до хрустящей золотистой соломки и выкладывают на бумажное полотенце.

Крабовые палочки разбирают на волокна и отправляют в миску. Яйца отваривают и натирают на крупной терке. Плавленый сыр также натирают (для удобства можно слегка подморозить). Добавляют морковь по-корейски.

Салат заправляют майонезом и аккуратно перемешивают. Перед подачей сверху выкладывают хрустящую картофельную соломку, чтобы она сохранила свою текстуру.

Проверено редакцией
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Иран согласился начать переговоры с США в Исламабаде
США дали гарантии безопасности Ливану до переговоров с Израилем
Жесткое ДТП унесло жизни двух человек под Курском
Москвичам пообещали майскую погоду на следующей неделе
«Это красиво только со стороны»: Бузова рассказала об участии в ледовом шоу
Политолог Кошкович назвал слова Трампа о Венгрии сигналом для Зеленского
Стала известна причина смерти актера Наумова
Мединский рассказал о трудностях согласования обмена пленными с Украиной
Иранский МИД назвал важное для него требование на переговорах с США
Последние заложники ВСУ вернутся в Россию: что рассказала Москалькова
Хакеры украли данные разработчиков GTA 6 и начали их шантажировать
Путин поздравил труженицу тыла из Туркмении с 95-летием
Стало известно, сколько длилось ожидание Благодатного огня
ЕС пойдет на поклон к Ирану ради Ормузского пролива
Трамп заявил о начале переговоров США и Ирана в Пакистане
Экс-депутат Рады предрек печальное будущее украинской власти
Тренеру ФК «Балтика» провели важную операцию
Дмитриев раскрыл, почему Стармер не сдерживает потоки мигрантов в Британию
Нетаньяху показали неприличный жест в прямом эфире
Появились первые кадры с российскими военными, возвращенными с Украины
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.