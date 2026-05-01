Салат-гнездо готовлю к любому празднику — гости не оставляют и крошки: лучшая замена оливье

Говядина, маринованные огурцы, лук, яйца — классика, которая никогда не надоедает. Но стоит добавить обжаренную картошку и оформить все как гнездо, как обычный салат превращается в центр внимания на любом застолье. Гости сначала фотографируют, потом едят.

Что понадобится

400 г отварной говядины, 4 куриных яйца, 4 перепелиных яйца, 3 картофелины, 150 г маринованных огурцов, 1 красная луковица, 150 г майонеза, 4 ст. л. растительного масла, 1 ч. л. соли, перец, петрушка.

Как я готовлю

Говядину варю 1,5-2 часа, остужаю в бульоне, разбираю на волокна. Куриные яйца варю 10-12 минут, охлаждаю, чищу. Желтки откладываю для украшения, белки режу кубиками. Перепелиные яйца варю.

Картофель натираю на терке для корейской моркови, обжариваю в масле до золотистой корочки, выкладываю на бумагу. Огурцы тру на терке, отжимаю. Лук режу полукольцами, обдаю кипятком.

На тарелку выкладываю слоями: говядина — майонез, огурцы — майонез, лук — белки — майонез. Убираю в холодильник на 2 часа. Перед подачей выкладываю сверху картофель, формирую гнездо, украшаю петрушкой и желтками (или перепелиными яйцами).