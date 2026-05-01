Пара лавашей, крошу сыр и яйца: хрустящий рулет с зеленью за 5 минут — проще салата, вкуснее пиццы

Это гениально быстрый рецепт, когда гости на пороге или просто хочется чего-то сытного без включения духовки. Никакого теста, никакой возни с раскаткой — только лаваш, начинка и горячая сковорода.

Получается потрясающе вкусное блюдо: хрустящий, слоеный рулет с золотистой корочкой, внутри которого тает тягучий сыр, нежное яйцо и свежая зелень. Он вкуснее любой пиццы, потому что готовится за минуты, а хрустит как только что испеченный багет. Рулет удобно резать на порционные кусочки, брать с собой на работу или подавать к супу вместо хлеба.

Для приготовления вам понадобится: 2 тонких армянских лаваша, 150 г твердого сыра (можно смесь моцареллы и чеддера), 2 вареных яйца, пучок свежей зелени (укроп, петрушка, зеленый лук), 2 ст. ложки сметаны или мягкого творожного сыра, соль и перец по вкусу, растительное масло для жарки.

Сыр натрите на крупной терке. Яйца мелко порубите ножом. Зелень измельчите. В миске смешайте сыр, яйца, зелень, сметану, соль и перец. Лаваш разрежьте пополам или оставьте целым. Выложите начинку тонким слоем по всей поверхности лаваша. Сверните плотный рулет. Разогрейте сковороду с маслом. Обжаривайте рулет со всех сторон по 1-2 минуты до хрустящей румяной корочки. Подавайте горячим — раз: и готово!

Мария Левицкая
