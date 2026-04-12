Жарю картошку с рисом: подаю со сливочной подливой из курицы — небанальный гарнир и вкусный соус

Вы когда-нибудь пробовали жарить рис вместе с картошкой? Это неожиданно вкусно, сытно и совсем не похоже на привычные гарниры. Такой вариант легко удивляет домашних и быстро становится любимым блюдом.

Ингредиенты для гарнира: картофель — 1 шт. (небольшой), рис — 2 стакана, кипяток — 3 стакана. Для соуса: курица — 0,5 тушки, чеснок — 4–5 зубчиков, сливки 20–33% — 200 мл, вода — 100 мл, соль, паприка, черный перец — по вкусу, сливочное масло — 1 ст. л., растительное масло — 1 ст. л.

Приготовление: картофель нарежьте мелким кубиком и обжарьте на смеси масел около 7 минут до легкой румяности. Добавьте рис, перемешайте и прогрейте еще 2–3 минуты. Влейте кипяток, доведите до кипения, затем убавьте огонь и готовьте под крышкой 25–30 минут.

Курицу нарежьте, посолите, поперчите и обжарьте на сливочном масле до золотистой корочки около 15 минут. Переложите на тарелку, в той же сковороде слегка обжарьте чеснок. Убавьте огонь, влейте сливки и воду, добавьте специи, перемешайте. Верните курицу в соус и томите под крышкой еще 7–10 минут.

Подавайте гарнир, щедро поливая сливочной подливой с курицей — получается насыщенно, ароматно и совсем не банально.

Ольга Шмырева
