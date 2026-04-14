Тоже считаете, что перепробовали все рецепты с картошкой? Эти лодочки вас удивят

Тоже считаете, что перепробовали все рецепты с картошкой? Эти лодочки вас удивят

Запеченный картофель — классика, но что, если подать его не как скромный гарнир, а как эффектную самостоятельную закуску? Секрет в том, чтобы превратить мягкую сердцевину в кремовую основу.

Что понадобится

Картофель крупный (для пюре) — 4 шт., сосиски — 200 г, соленые или маринованные огурцы — 2 шт., стебель сельдерея — 1 шт., свежая кинза — 1 пучок, сливочное масло — 2 ст. л., майонез или сметана для соуса — 100 мл, соль, черный молотый перец — по вкусу, фольга для запекания.

Как готовлю

Картофель мою, заворачиваю в фольгу, запекаю при 200 °C 1 час до мягкости. Остывает 10 минут.

Сосиски, огурцы и сельдерей нарезаю кубиками, смешиваю. Кинзу рублю.

У картофеля срезаю верхушку, вынимаю мякоть, оставляя стенки 1 см.

Мякоть разминаю с маслом, солью, перцем. Заполняю лодочки пюре, сверху — начинка. Поливаю соусом, посыпаю кинзой.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.