14 апреля 2026 в 11:45

Тоже считаете, что перепробовали все рецепты с картошкой? Эти лодочки вас удивят

Фото: D-NEWS.ru
Запеченный картофель — классика, но что, если подать его не как скромный гарнир, а как эффектную самостоятельную закуску? Секрет в том, чтобы превратить мягкую сердцевину в кремовую основу.

Что понадобится

Картофель крупный (для пюре) — 4 шт., сосиски — 200 г, соленые или маринованные огурцы — 2 шт., стебель сельдерея — 1 шт., свежая кинза — 1 пучок, сливочное масло — 2 ст. л., майонез или сметана для соуса — 100 мл, соль, черный молотый перец — по вкусу, фольга для запекания.

Как готовлю

Картофель мою, заворачиваю в фольгу, запекаю при 200 °C 1 час до мягкости. Остывает 10 минут.

Сосиски, огурцы и сельдерей нарезаю кубиками, смешиваю. Кинзу рублю.

У картофеля срезаю верхушку, вынимаю мякоть, оставляя стенки 1 см.

Мякоть разминаю с маслом, солью, перцем. Заполняю лодочки пюре, сверху — начинка. Поливаю соусом, посыпаю кинзой.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
еда
картофель
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

