Никаких больше тортов: этот заливной пирог сочнее и проще любого бисквита. Шикарный даже без крема

Беру варенье, яйца и муку — и заливаю тесто в форму, получая пирог, который даже без крема и украшений выглядит празднично и съедается за минуту. Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для чаепития, когда хочется домашней выпечки, а возиться со сложными десертами нет ни сил, ни желания.

Получается обалденная вкуснятина: мягкий, чуть влажный бисквит с золотистой корочкой, а внутри — сладкая прослойка из варенья, которая делает каждый кусочек сочным и ароматным.

Для приготовления вам понадобится: 200 г варенья (лучше кисло-сладкого, например вишневого или смородинового), 3 яйца, стакан сахара, стакан кефира, 2 стакана муки, чайная ложка соды, щепотка соли. Яйца взбейте с сахаром до пышной пены, добавьте кефир, варенье, соду и соль, перемешайте.

Постепенно всыпьте муку, замесите жидкое тесто. Вылейте в смазанную маслом форму, выпекайте при 180 °С 35–40 минут до сухой лучины. Дайте пирогу немного остыть, затем переверните на блюдо. Этот десерт идеален к чаю — он шикарный даже без крема.

