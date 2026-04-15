Пирожки-лепешки с картошкой и сыром — мягкие внутри, с хрустящей корочкой. Исчезают со стола за минуты

Такие пирожки-лепешки хороши и горячими, и уже остывшими — но, честно, остыть они обычно не успевают. Готовлю их, когда хочется чего-то простого, сытного и по-настоящему домашнего — аромат стоит такой, что все сразу идут на кухню.

Ингредиенты

Картофель — 700–800 г, сыр твердый — 100 г, лук — 1 шт., зелень — по вкусу, яйца — 2 шт., мука — 2 стакана, кефир — 250 мл, соль — 1 ч. л.

Приготовление

Картофель отвариваю до мягкости и делаю пюре. Лук мелко нарезаю и обжариваю до золотистого цвета, добавляю к картошке. Туда же отправляю тертый сыр и нарезанную зелень, все хорошо перемешиваю — начинка получается ароматная и тягучая.

Для теста смешиваю яйца, кефир, соль и постепенно добавляю муку, замешиваю мягкое нелипкое тесто. Делю его на небольшие кусочки, каждый раскатываю в кружок. В центр выкладываю начинку, защипываю края, а затем аккуратно прижимаю и расплющиваю, формируя лепешку.

Обжариваю на сковороде с двух сторон до румяной корочки. Снаружи — хрустящие, внутри — мягкие, с тянущимся сыром и нежной картошкой.

