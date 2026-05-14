День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 мая 2026 в 15:00

Жареные пирожки с рисом и яйцом — нестареющая классика русской кухни. Готовим как у бабушки

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Помните те самые пирожки с рисом и яйцом из детства? Мягкое дрожжевое тесто, нежная начинка, золотистая корочка. Я их обожал. Теперь пеку сам.

Что понадобится

500 г муки, 250 мл теплой воды, 7 г сухих дрожжей, 1 ст. л. сахара, 1 ч. л. соли, 4 ст. л. растительного масла + масло для фритюра, 100 г риса, 4 яйца, 1 пучок зеленого лука, 2 ст. л. сметаны.

Как я готовлю

В миске смешиваю теплую воду, сахар, часть просеянной муки и дрожжи. Через 10 минут добавляю соль и растительное масло, постепенно вмешиваю оставшуюся муку, вымешиваю тесто. Скатываю в шар, накрываю, оставляю в тепле на 1–1,5 часа. Обминаю, даю подняться второй раз.

Яйца варю вкрутую (10 минут), остужаю, рублю. Рис варю 15 минут в соотношении 1:2. Лук измельчаю. Смешиваю рис, яйца, лук, соль и сметану.

Тесто делю на кусочки, скатываю в шарики, раскатываю в лепешки. В центр кладу начинку, защипываю края. В глубокой сковороде разогреваю масло (пирожки должны плавать). Обжариваю партиями по 3–4 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Выкладываю на бумажные полотенца. Подаю горячими.

Ранее также сообщалось о рецепте хрустящих наггетсов, которые можно приготовить дома, причем без масла.

Проверено редакцией
Читайте также
Если никто не ест печень, приготовьте армянский «Тжвжик». Вкусное домашнее рагу с овощами
Общество
Если никто не ест печень, приготовьте армянский «Тжвжик». Вкусное домашнее рагу с овощами
Делаю жидкое тесто и выпекаю всего 2 коржа: остается взбить крем — и торт «Медовик» можно подавать к чаю
Общество
Делаю жидкое тесто и выпекаю всего 2 коржа: остается взбить крем — и торт «Медовик» можно подавать к чаю
Какие сорта дадут два урожая за сезон: что можно успеть вырастить дважды даже в средней полосе
Общество
Какие сорта дадут два урожая за сезон: что можно успеть вырастить дважды даже в средней полосе
Стало известно, какие мобильные приложения стали самыми популярными
Общество
Стало известно, какие мобильные приложения стали самыми популярными
«Аэрофлот» провел совещание о развитии доступной среды на авиатранспорте
Общество
«Аэрофлот» провел совещание о развитии доступной среды на авиатранспорте
Общество
рецепты
еда
пирожки
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Воображаемый мир»: депутат о словах Зеленского про «справедливый» ответ РФ
В Минтруде назвали ожидания зумеров от первой работы
Пушилин рассказал о ситуации на подступах к Славянску
Ветеран ЦСКА призвал молодого игрока команды не переходить в Европу
Ветеран ЦСКА оценил шансы команды в последнем матче сезона РПЛ
В Крыму задержали водителя за нарушение ПДД после публикации видео
Украинский производитель дронов лишился офиса в Киеве
Лантратова ответила, как СВО вывела правозащитников на чистую воду
Полицейские в Ленобласти разыскали стрелка после конфликта
Известный комик из России назвал себя израильтянином
Парашютист погиб во время тренировочного прыжка в Ставропольском крае
«Он погиб»: Кличко стал «медиумом» и пообщался с мертвым бойцом ВСУ
Летнее тепло, грозы и небольшие дожди: погода в Москве в начале недели
Пашинян оценил новый закон о защите россиян за рубежом
Россиянам рассказали, как накопить миллионы рублей при скромных вложениях
В Совфеде ответили, что нужно учитывать США в переговорах по Украине
Кадровый эксперт рассказала, когда выгоднее увольняться
Рубио раскрыл, чью армию считает самой мощной в мире
Стало известно, когда начнутся поставки российских самолетов SJ-100
Названы потери Армении от выхода из ЕАЭС
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
Культура

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры

Поиски Усольцевых: последние новости 12 мая, шок жителей Красноярского края
Общество

Поиски Усольцевых: последние новости 12 мая, шок жителей Красноярского края

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.