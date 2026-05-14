Жареные пирожки с рисом и яйцом — нестареющая классика русской кухни. Готовим как у бабушки

Помните те самые пирожки с рисом и яйцом из детства? Мягкое дрожжевое тесто, нежная начинка, золотистая корочка. Я их обожал. Теперь пеку сам.

Что понадобится

500 г муки, 250 мл теплой воды, 7 г сухих дрожжей, 1 ст. л. сахара, 1 ч. л. соли, 4 ст. л. растительного масла + масло для фритюра, 100 г риса, 4 яйца, 1 пучок зеленого лука, 2 ст. л. сметаны.

Как я готовлю

В миске смешиваю теплую воду, сахар, часть просеянной муки и дрожжи. Через 10 минут добавляю соль и растительное масло, постепенно вмешиваю оставшуюся муку, вымешиваю тесто. Скатываю в шар, накрываю, оставляю в тепле на 1–1,5 часа. Обминаю, даю подняться второй раз.

Яйца варю вкрутую (10 минут), остужаю, рублю. Рис варю 15 минут в соотношении 1:2. Лук измельчаю. Смешиваю рис, яйца, лук, соль и сметану.

Тесто делю на кусочки, скатываю в шарики, раскатываю в лепешки. В центр кладу начинку, защипываю края. В глубокой сковороде разогреваю масло (пирожки должны плавать). Обжариваю партиями по 3–4 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Выкладываю на бумажные полотенца. Подаю горячими.

