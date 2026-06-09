Гигантские черные пауки захватили российский регион

В Подмосковье все чаще замечают огромных черных пауков, пишет Telegram-канал «Московский Комсомолец». По словам жителей Шатурского округа, ранее они этих насекомых не видели.

Местные отмечают их гигантский размер. Кроме того, они отличаются большой скоростью и ловкостью.

До этого исполнительный директор Всероссийского общества охраны природы по Московской области Ярослав Вольпин заявил: на фоне глобального потепления в Московском регионе в скором времени может появиться ядовитый паук каракурт, относящийся к семейству черных вдов. Как отметил эксперт, распространение опасного членистоногого — лишь вопрос времени.

Ранее сообщалось, что опасный паук из рода ложных вдов проделал глубокую дыру в животе жителя Лондона. Пострадавшим оказался цирковой артист Адриан Мартел, который в начале апреля внезапно почувствовал сильный зуд в правой части брюшной полости. Уже на следующий день на месте раздражения образовалась плотная шишка.