Вафли из СССР снова в моде — хрустят, как в детстве, и тают во рту

Помните те самые вафли из детства — тонкие, горячие, с румяной корочкой и вкусом, который невозможно забыть? В магазинах таких уже не найти, но вы легко можете воссоздать их дома.
Это простой рецепт, вдохновленный кулинарией времен СССР. Минимум ингредиентов, максимум вкуса — и да, вафельница обязательно пригодится.
Что понадобится
- Пшеничная мука — 100 г
- Сахар — 80 г
- Сливочное масло — 70 г
- Куриное яйцо — 1 шт.
- Ванилин — 0,3 г
Как готовить
1. Подготовьте вафельницу.
Включите ее заранее. Лучше всего подойдет модель для тонких вафель. Все продукты должны быть комнатной температуры — это важно для структуры теста.
2. Растопите масло.
Используйте водяную баню или микроволновку. Смешайте масло с сахаром и тщательно перемешивайте до растворения крупинок.
3. Замесите тесто.
Добавьте в масляную смесь яйцо, муку и ванилин. Перемешайте до однородной текстуры. Тесто должно быть не слишком густым, но и не жидким.
4. Смазывайте форму.
Перед выпечкой обязательно смажьте вафельницу растительным маслом. Не используйте сливочное — оно быстро подгорает.
5. Выпекайте вафли.
Выкладывайте по одной столовой ложке теста. Закрывайте вафельницу и прижимайте крышку. Выпекайте 1–2 минуты до румяности.
Если хотите вафельные трубочки — действуйте быстро. Сворачивайте вафли сразу, пока они горячие и эластичные. В этом поможет обычная вилка — чтобы не обжечь пальцы.
Совет
Такие вафли вкусны сами по себе, но если наполнить их вареной сгущенкой или сливочным кремом, то получится настоящий десерт из детства. Особенно хорошо идут с чаем или домашним компотом.
