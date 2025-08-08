Вафли из СССР снова в моде — хрустят, как в детстве, и тают во рту

Помните те самые вафли из детства — тонкие, горячие, с румяной корочкой и вкусом, который невозможно забыть? В магазинах таких уже не найти, но вы легко можете воссоздать их дома.

Это простой рецепт, вдохновленный кулинарией времен СССР. Минимум ингредиентов, максимум вкуса — и да, вафельница обязательно пригодится.

Что понадобится

Пшеничная мука — 100 г

Сахар — 80 г

Сливочное масло — 70 г

Куриное яйцо — 1 шт.

Ванилин — 0,3 г

Как готовить

1. Подготовьте вафельницу.

Включите ее заранее. Лучше всего подойдет модель для тонких вафель. Все продукты должны быть комнатной температуры — это важно для структуры теста.

2. Растопите масло.

Используйте водяную баню или микроволновку. Смешайте масло с сахаром и тщательно перемешивайте до растворения крупинок.

3. Замесите тесто.

Добавьте в масляную смесь яйцо, муку и ванилин. Перемешайте до однородной текстуры. Тесто должно быть не слишком густым, но и не жидким.

4. Смазывайте форму.

Перед выпечкой обязательно смажьте вафельницу растительным маслом. Не используйте сливочное — оно быстро подгорает.

5. Выпекайте вафли.

Выкладывайте по одной столовой ложке теста. Закрывайте вафельницу и прижимайте крышку. Выпекайте 1–2 минуты до румяности.

Если хотите вафельные трубочки — действуйте быстро. Сворачивайте вафли сразу, пока они горячие и эластичные. В этом поможет обычная вилка — чтобы не обжечь пальцы.

Совет

Такие вафли вкусны сами по себе, но если наполнить их вареной сгущенкой или сливочным кремом, то получится настоящий десерт из детства. Особенно хорошо идут с чаем или домашним компотом.

