07 мая 2026 в 15:09

Восемь участников покушения на представителя ВПК получили сроки до 15 лет

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Второй Западный окружной военный суд вынес приговор восьмерым фигурантам дела о покушении на заместителя директора АО «Научно-производственная корпорация „КБ машиностроения“» (КБМ), разрабатывающего ракетные комплексы для Минобороны, сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента из зала суда. Подсудимые получили сроки от шести до 15 лет колонии.

Максимальное наказание назначено Вадиму Панчюкову. Суд приговорил его к 15 годам заключения с отбыванием первых четырех лет срока в тюрьме. Кроме того, мужчине назначили штраф в размере 600 тыс. рублей.

Назначить Вадиму Панчюкову 15 лет лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, а остальной части — в колонии строгого режима со штрафом в размере 600 тыс. рублей, — огласил решение судья.

Ранее Южный окружной военный суд приговорил россиянина Алексея Зубарева к 18 годам колонии за передачу украинской разведке лекций о работе российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Кроме того, фигурант публиковал в интернете призывы к осуществлению террористических актов и насилия в отношении русских.

Общество
Россия
суды
приговоры
покушения
