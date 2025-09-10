Празднование Дня города в Москве
10 сентября 2025 в 17:53

Футбольный клуб из Махачкалы выставили на продажу

Махачкалинский футбольный клуб «Легион» выставили на продажу за 10 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Махачкалинский футбольный клуб «Легион» выставлен на продажу на 10 млн рублей, сообщил неназванный источник в беседе с «Чемпионатом». Он также отметил, что команда может лишиться профессионального статуса из-за финансовых проблем.

Клуб рискует потерять профессиональный статус после окончания сезона из-за финансовых проблем. Чтобы этого избежать, его решили продать. Ситуация тяжелая: зарплата в клубе не превышает 15 тысяч рублей в месяц, а некоторым вместо денег предоставляют жилье и питание, — заявил собеседник.

«Легион» выступает в группе 1 Второй лиги. После 25 туров у коллектива 29 очков, они занимают 11-е место. В следующем матче, который состоится 14 сентября, команда сыграет дома против «Ростова-2».

Ранее против нападающего «Краснодара» Смолова было возбуждено уголовное дело из-за драки в московской кофейне. По данным издания, футболисту грозит до пяти лет лишения свободы. Решение о деле приняли после медицинского обследования 52-летнего бизнесмена, у которого выявили перелом нижней челюсти и стенки глазницы.

Россия
футбол
легион
российские спортсмены
