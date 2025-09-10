Футбольный клуб из Махачкалы выставили на продажу Махачкалинский футбольный клуб «Легион» выставили на продажу за 10 млн рублей

Махачкалинский футбольный клуб «Легион» выставлен на продажу на 10 млн рублей, сообщил неназванный источник в беседе с «Чемпионатом». Он также отметил, что команда может лишиться профессионального статуса из-за финансовых проблем.

Клуб рискует потерять профессиональный статус после окончания сезона из-за финансовых проблем. Чтобы этого избежать, его решили продать. Ситуация тяжелая: зарплата в клубе не превышает 15 тысяч рублей в месяц, а некоторым вместо денег предоставляют жилье и питание, — заявил собеседник.

«Легион» выступает в группе 1 Второй лиги. После 25 туров у коллектива 29 очков, они занимают 11-е место. В следующем матче, который состоится 14 сентября, команда сыграет дома против «Ростова-2».

