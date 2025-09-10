Дорожники выплатят более 200 тысяч рублей за ремонт машины губернатора

Дорожники выплатят более 200 тысяч рублей за ремонт машины губернатора В Красноярском крае дорожники заплатят за ремонт машины губернатора

Арбитражный суд Красноярского края постановил взыскать с дорожной компании 228 903 рубля на ремонт служебного автомобиля Lexus, принадлежащего администрации губернатора, сообщает издание ТВК. Причиной иска стало повреждение колеса машины на неогороженной яме во время выполнения служебных обязанностей.

Судебное заседание заняло всего 12 минут. В управлении делами губернатора подтвердили, что автомобиль с госномером К003РК используется для официальных целей. У дорожной компании есть 30 дней на обжалование решения суда. Информация о возможном подаче апелляции пока не поступала.

