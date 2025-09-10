Россиянам рассказали о самых выгодных вкладах

На данный момент выгодно открывать краткосрочные вклады на два-три месяца, заявил бизнес-аналитик банка Александр Матанцев. По его словам, которые передает РИАМО, такое положение дел продиктовано неопределенностью накануне заседания Центрального банка России по ключевой ставке.

Если ставку снизят, вы успеете зафиксировать текущую высокую доходность до того, как банки обновят свои депозитные линейки в сторону уменьшения. Если ставку оставят без изменений, вы ничего не теряете и ваши средства будут размещены под хороший процент, — сказал Матанцев.

Ранее финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что Центробанк может принять решение снизить ключевую ставку на два пункта 12 сентября. Эксперт подчеркнул, что на недавнем совещании с российским лидером Владимиром Путиным глава Минфина Антон Силуанов указал на возможность смягчения кредитно-денежной политики благодаря сбалансированности бюджета.