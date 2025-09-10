Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 сентября 2025 в 17:53

Россиянам рассказали о самых выгодных вкладах

Финансист Матанцев: краткосрочные вклады стали самими выгодными

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На данный момент выгодно открывать краткосрочные вклады на два-три месяца, заявил бизнес-аналитик банка Александр Матанцев. По его словам, которые передает РИАМО, такое положение дел продиктовано неопределенностью накануне заседания Центрального банка России по ключевой ставке.

Если ставку снизят, вы успеете зафиксировать текущую высокую доходность до того, как банки обновят свои депозитные линейки в сторону уменьшения. Если ставку оставят без изменений, вы ничего не теряете и ваши средства будут размещены под хороший процент, — сказал Матанцев.

Ранее финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что Центробанк может принять решение снизить ключевую ставку на два пункта 12 сентября. Эксперт подчеркнул, что на недавнем совещании с российским лидером Владимиром Путиным глава Минфина Антон Силуанов указал на возможность смягчения кредитно-денежной политики благодаря сбалансированности бюджета.

вклады
банки
финансисты
россияне
