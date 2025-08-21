Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 17:29

В Госдуме жестко осудили введение Западом санкций против животных

Депутат Бурматов назвал абсурдными западные санкции против животных

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Западные санкции против животных даже более абсурдные, чем против людей, заявил НСН депутат Госдумы Владимир Бурматов. По его словам, такие ограничения вызывают шок, демонстрируя абсолютную неадекватность и бесчеловечность тех, кто их вводит. Так он отреагировал на то, что бегемотиха Ева из зоопарка в Екатеринбурге осталась без самца из-за антироссийских санкций.

В этой сфере санкции не сильно повлияли, хотя их и пытались ввести. То, что бегемотиха осталась без возлюбленного, резонансно с точки зрения медийности, но на Россию пытались надавить в 2022 году куда более болезненными способами — через запрет поставок в страну кормов и ветеринарных препаратов, — отметил Бурматов.

По его словам, инициаторы санкций рассчитывали спровоцировать в РФ волну социального недовольства, учитывая, что домашние животные есть у 57% семей. Однако благодаря действиям Минсельхоза, Россельхознадзора и Минпромторга ситуацию удалось полностью стабилизировать за счет импортозамещения и налаживания поставок из дружественных стран.

Ранее директор екатеринбургского зоопарка Светлана Прилепина заявила, что карликовая бегемотиха Ева осталась без пары из-за антироссийских санкций. По ее словам, для грамотного формирования пары нужно рассмотреть много территорий, конкретно для этой самки подходящий кандидат находится в Чехии.

санкции
животные
зоопарки
депутаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Прошли через ад»: как живет дочь Пригожина после гибели мужа на СВО
Двое погибли в результате атаки ВСУ на российский регион
В ГД ответили на призыв Подоляка дать Киеву ракеты для ударов по России
Российские треки массово чистят от слов о наркотиках
Не знал, что ей 14: военблогера прижали к стенке за педофилию
Израиль захватывает Газу, но цель другая: Нетаньяху готов к большой войне
На Украине потребовали ракеты для ударов по России
На Запорожской АЭС провели ротацию наблюдателей от МАГАТЭ
Генерала ВС России могут посадить на 12,5 лет за взятки
Киркорова подкосила болезнь. Концерты — все? На какие деньги он будет жить
В Совфеде объяснили поведение европейских лидеров с Трампом
Лучшие многолетние цветы для посадки под зиму
Одна из дочек «Роснефти» сэкономила сотни миллионов рублей
У американского Boeing отвалилась часть крыла во время полета
Индию озадачила позиция США по закупкам нефти у России
«Русофобы осмелели»: в ГД возмутились отказом Зеленского от русского языка
Школьник погиб после взрыва мины времен ВОВ
Неизвестный мужчина поджог мечеть в Благовещенске
Пьяные мать и отчим надругались над маленькой дочерью
ВСУ атаковали мирных жителей Енакиево
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта
Общество

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.