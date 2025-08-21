В Госдуме жестко осудили введение Западом санкций против животных

Западные санкции против животных даже более абсурдные, чем против людей, заявил НСН депутат Госдумы Владимир Бурматов. По его словам, такие ограничения вызывают шок, демонстрируя абсолютную неадекватность и бесчеловечность тех, кто их вводит. Так он отреагировал на то, что бегемотиха Ева из зоопарка в Екатеринбурге осталась без самца из-за антироссийских санкций.

В этой сфере санкции не сильно повлияли, хотя их и пытались ввести. То, что бегемотиха осталась без возлюбленного, резонансно с точки зрения медийности, но на Россию пытались надавить в 2022 году куда более болезненными способами — через запрет поставок в страну кормов и ветеринарных препаратов, — отметил Бурматов.

По его словам, инициаторы санкций рассчитывали спровоцировать в РФ волну социального недовольства, учитывая, что домашние животные есть у 57% семей. Однако благодаря действиям Минсельхоза, Россельхознадзора и Минпромторга ситуацию удалось полностью стабилизировать за счет импортозамещения и налаживания поставок из дружественных стран.

Ранее директор екатеринбургского зоопарка Светлана Прилепина заявила, что карликовая бегемотиха Ева осталась без пары из-за антироссийских санкций. По ее словам, для грамотного формирования пары нужно рассмотреть много территорий, конкретно для этой самки подходящий кандидат находится в Чехии.