Захарова обвинила Киев в терроре против мирных жителей России Захарова: Киев совершает террор на фоне усилий России и США по решению конфликта

Киев продолжает совершать террор против мирных россиян на фоне усилий РФ и США по разрешению конфликта, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, которые приводит пресс-служба внешнеполитического ведомства РФ, за прошедшую неделю из-за атак БПЛА погибли 15 человек, 141 пострадал.

На фоне предпринимаемых Россией и США усилий по поиску путей урегулирования украинского кризиса Киев продолжает террор в отношении мирных российских жителей, — отметила Захарова.

Ранее представитель МИД отметила, что говорить об истинной независимости Украины будет возможно тогда, когда там прекратят истребление всего русского. Она добавила, что Киеву также нужно закончить дискриминацию в отношении Украинской православной церкви.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что аресты украинских священников напоминают позицию, которую в свое время проповедовал Адольф Гитлер. По его словам, давление на Украинскую православную церковь является претворением в жизнь нацистского наследия.