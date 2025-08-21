Экс-продюсер Киркорова раскрыл, почему Пугачева «запала» на Галкина

Певица Алла Пугачева не любит, когда перед ней заискивают, а Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) никогда не лебезил и этим ей понравился, сказал NEWS.ru продюсер Леонид Дзюник. Он добавил, что в начале сотрудничества Галкин отчитал народную артистку за то, что та не выучила текст их совместной песни.

Она категорически не любит лебезения перед ней. Галкин вышел к ней с предложением: «Давайте запишем песню». Филипп был то на гастролях, то на съемках, надо было зарабатывать бабло для Пугачевой. Алла приходит на студию к Галкину: «Дайте мне пюпитр, я текст не выучила (речь идет о песне „Будь или не будь“. — NEWS.ru)». Галкин: «Кто приходит на студию с невыученным текстом? Иди, учи». Он перед ней не пресмыкался, поставил себя, — сказал Дзюник.

Продюсер добавил, что Галкин в то время был ведущим довольно слабым, но хитрым, и понимал, что ему нужно мощное продвижение. По словам Дзюника, выстраивать отношения с Пугачевой артист начал, еще когда она была замужем за Киркоровым. Певец большую часть времени был на гастролях, много работал, и Галкин, по словам Дзюника, в это время «развлекал» народную артистку.

