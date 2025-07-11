«Алюминиевые шапочки»: в РФС дали совет любителям теорий заговоров

Тем, кто усматривает в возвращении «Оренбурга» в Премьер-лигу некий заговор в пользу «Зенита», лучше использовать алюминиевые шапочки, заявил генсек РФС Максим Митрофанов. Он подчеркнул, что не разделяет подобных спекулятивных предположений, что «Торпедо» якобы специально исключили из РПЛ. По его словам, решение о составе участников чемпионата принимается на основании спортивных принципов и регламентных требований, передает РБК.

Я сторонникам подобных теорий предложил бы алюминиевые шапочки… Или спросить «Черноморец», почему они не построили или не договорились об аренде стадиона. Есть категория людей, которые привыкли жить в теории заговора, — сказал Митрофанов.

Ранее Российская премьер-лига приняла решение включить ФК «Оренбург» в состав участников сезона-2025/26 вместо московского «Торпедо». Как заявил президент РПЛ Александр Алаев, данное решение было принято на заседании бюро исполкома РФС с целью сохранения спортивного принципа. Он подчеркнул, что проведение чемпионата с 15 командами привело бы к нарушению календаря и созданию неравных условий для участников.

До этого бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой в комментарии NEWS.ru раскритиковал это решение, назвав его противоречащим спортивным принципам. По мнению экс-игрока, РФС мог рассмотреть альтернативные варианты, например включение команды, участвовавшей в стыковых матчах.