Экс-арбитр объяснил правомерность задержания судьи из-за матча «Торпедо»

Ошибка задержанного арбитра Богдана Головко могла повлиять на результат матча между московским «Торпедо» и «КАМАЗом» из Набережных Челнов, тем более к этой игре было повышенное внимание, заявил NEWS.ru бывший футбольный судья Игорь Федотов. По его мнению, если судью задержали, значит, у полиции могут быть доказательства в подкупе арбитра со стороны «Торпедо».

Это произошло при счете 1:1, то есть это могло повлиять на результат. Если за судьей пришли, значит, есть доказательства в подкупе арбитра со стороны «Торпедо». Есть видеопросмотр, где можно увидеть, что судья делал в этот момент, где находился. Если это открытый эпизод и для него это не нарушение, а во всех других аналогичных эпизодах он ставил пенальти, можно задать вопросы. Это был матч повышенной сложности за право выхода в РПЛ. К таким играм относятся по-другому. Если бы это было в начале сезона, на это обратили бы внимание, но немножко все было бы по-другому, — сказал Федотов.

По его мнению, в эпизоде с Головко не работает человеческий фактор. Федотов отметил, что судья находился в хорошей позиции и ему никто не перекрывал обзор.

Анализ проводится не за один матч, а за весь сезон. Если арбитр делает что-то по-другому в решающих матчах, значит, ему задаются вопросы, — добавил Федотов.

Ранее арбитр Головко был задержан полицией. Его подозревают в преднамеренной ошибке в пользу московского «Торпедо» в матче 34-го тура Первой лиги против «КАМАЗа» из Набережных Челнов.