Голубь с недобрым посланием поставил на уши индийскую полицию В Индии полиция поймала голубя с зашифрованным посланием из Пакистана

В приграничном районе Джамму индийские силы безопасности задержали почтового голубя, прилетевшего со стороны Пакистана с подозрительной запиской, передает PTI. К лапке птицы было прикреплено зашифрованное послание на урду и английском языке.

В записке содержались призывы к свободе Кашмира, предупреждение о возможном взрыве на железнодорожном вокзале, а также слова о том, что «время пришло». Сообщается, что загадочную птицу нашли в районе Катмалии недалеко от границы. После обнаружения послания власти усилили безопасность железнодорожного вокзала. Подразделения полиции были приведены в режим повышенной готовности.

По предварительным данным, голубя выпустили на территории Пакистана. Сейчас специалисты детально изучают текст найденного послания. Самого голубя передали на экспертизу, чтобы найти устройства для шпионажа и вычислить его маршрут.

