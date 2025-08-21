Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 16:38

Голубь с недобрым посланием поставил на уши индийскую полицию

В Индии полиция поймала голубя с зашифрованным посланием из Пакистана

Фото: Christian Hütter/imageBROKER.com/Global Look Press

В приграничном районе Джамму индийские силы безопасности задержали почтового голубя, прилетевшего со стороны Пакистана с подозрительной запиской, передает PTI. К лапке птицы было прикреплено зашифрованное послание на урду и английском языке.

В записке содержались призывы к свободе Кашмира, предупреждение о возможном взрыве на железнодорожном вокзале, а также слова о том, что «время пришло». Сообщается, что загадочную птицу нашли в районе Катмалии недалеко от границы. После обнаружения послания власти усилили безопасность железнодорожного вокзала. Подразделения полиции были приведены в режим повышенной готовности.

По предварительным данным, голубя выпустили на территории Пакистана. Сейчас специалисты детально изучают текст найденного послания. Самого голубя передали на экспертизу, чтобы найти устройства для шпионажа и вычислить его маршрут.

Ранее радиостанция УВБ-76, которую называют «радио Судного дня», после долгого перерыва передала три загадочных сообщения. Первое сообщение вышло 21 августа в 12:10 по московскому времени и содержало слово «олуховка». Позже в эфире прозвучали еще два необычных сигнала: «крипокаюк» и «аморализм».

Индия
птицы
Пакистан
полиция
