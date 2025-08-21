Арахнолог объяснил, на что похож укус паука-осы

Заполонившие Москву и другие регионы РФ пауки-осы ядовиты, однако они не представляют опасности для человека, заявил в разговоре с NEWS.ru сотрудник биологического факультета МГУ арахнолог Федор Мартыновченко. По его словам, эти членистоногие кусаются не больнее желто-черных падальщиков, у которых они позаимствовали название.

Кусаются они, в общем-то, не больно. Да, они способны прокусить кожу, но укус будет менее болезненным, чем у той же осы. Конечно, может возникнуть аллергия, но это большая редкость. В 99,9% случаев никаких последствий от укуса не будет, — сказал собеседник издания.

Он добавил, что агриопы Бронниха — научное название этих пауков — не нападают на людей без повода. Агрессию можно спровоцировать, если взять его в руку или разрушить паутину, объяснил Мартыновченко. При этом арахнолог добавил, что, несмотря на заголовки о «нашествии» этих членистоногих, в Москве они по-прежнему встречаются нечасто.

Ранее заведующий кафедрой зоологии и физиологии Тверского государственного университета Андрей Зиновьев заявил, что агриопы Бронниха обычно обитают в южных регионах России. Тем не менее они могут закрепить за собой новые ареалы, если зимы останутся такими же мягкими, отметил специалист.