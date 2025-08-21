Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 17:28

Арахнолог объяснил, на что похож укус паука-осы

Арахнолог Мартыновченко: заполонившие Москву пауки кусаются не больнее ос

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Заполонившие Москву и другие регионы РФ пауки-осы ядовиты, однако они не представляют опасности для человека, заявил в разговоре с NEWS.ru сотрудник биологического факультета МГУ арахнолог Федор Мартыновченко. По его словам, эти членистоногие кусаются не больнее желто-черных падальщиков, у которых они позаимствовали название.

Кусаются они, в общем-то, не больно. Да, они способны прокусить кожу, но укус будет менее болезненным, чем у той же осы. Конечно, может возникнуть аллергия, но это большая редкость. В 99,9% случаев никаких последствий от укуса не будет, — сказал собеседник издания.

Он добавил, что агриопы Бронниха — научное название этих пауков — не нападают на людей без повода. Агрессию можно спровоцировать, если взять его в руку или разрушить паутину, объяснил Мартыновченко. При этом арахнолог добавил, что, несмотря на заголовки о «нашествии» этих членистоногих, в Москве они по-прежнему встречаются нечасто.

Ранее заведующий кафедрой зоологии и физиологии Тверского государственного университета Андрей Зиновьев заявил, что агриопы Бронниха обычно обитают в южных регионах России. Тем не менее они могут закрепить за собой новые ареалы, если зимы останутся такими же мягкими, отметил специалист.

пауки
нашествия
ученые
Москва
насекомые
Александр Финохин
А. Финохин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Прошли через ад»: как живет дочь Пригожина после гибели мужа на СВО
В ГД ответили на призыв Подоляка дать Киеву ракеты для ударов по России
Российские треки массово чистят от слов о наркотиках
Не знал, что ей 14: военблогера прижали к стенке за педофилию
Израиль захватывает Газу, но цель другая: Нетаньяху готов к большой войне
На Украине потребовали ракеты для ударов по России
На Запорожской АЭС провели ротацию наблюдателей от МАГАТЭ
Генерала ВС России могут посадить на 12,5 лет за взятки
Киркорова подкосила болезнь. Концерты — все? На какие деньги он будет жить
В Совфеде объяснили поведение европейских лидеров с Трампом
Лучшие многолетние цветы для посадки под зиму
Одна из дочек «Роснефти» сэкономила сотни миллионов рублей
У американского Boeing отвалилась часть крыла во время полета
Индию озадачила позиция США по закупкам нефти у России
«Русофобы осмелели»: в ГД возмутились отказом Зеленского от русского языка
Школьник погиб после взрыва мины времен ВОВ
Неизвестный мужчина поджог мечеть в Благовещенске
Пьяные мать и отчим надругались над маленькой дочерью
ВСУ атаковали мирных жителей Енакиево
Тимур Иванов до ареста успел собрать внушительную оружейную коллекцию
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта
Общество

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.