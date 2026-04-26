Отбиваю грудку и верчу вкусные трубочки: когда котлеты надоели, этот рецепт пригождается

Когда обычные котлеты уже не радуют, выручает этот простой, но эффектный вариант. Куриная грудка превращается в сочные рулетики с нежной начинкой внутри — выглядят аппетитно и съедаются очень быстро.

Главный плюс — сочетание текстур: мягкое мясо, кремовая начинка и румяная корочка снаружи. Подходит и на каждый день, и на стол для гостей.

Для приготовления понадобится: куриное филе — 400 г, сыр — 30 г, яйца вареные — 2 шт., зеленый лук — 2 ст. л., чеснок — 2 зубчика, сметана — 1 ч. л., яйца сырые — 2 шт., мука — для панировки, растительное масло — 3 ст. л., соль и перец — по вкусу.

Филе нарежьте пластами толщиной около 0,5–0,7 см, накройте пленкой и аккуратно отбейте, затем посолите и поперчите.

Для начинки натрите вареные яйца и сыр, добавьте зеленый лук, измельченный чеснок и сметану, перемешайте до однородности. Выложите немного начинки на край каждой отбивной и сверните плотным рулетом.

Яйца слегка взбейте, рулетики обваляйте в муке, затем окуните в яичную смесь. Обжаривайте на разогретой сковороде с маслом под крышкой до золотистой корочки со всех сторон.

Ранее мы делились рецептом «Кудрявого» супа. Пара яиц, пучок зелени — ароматное первое блюдо вместо надоевших щей.