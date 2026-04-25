Вместо тяжелой селедки под шубой весной делаю норвежский салат — 4 ингредиента, и готово

Когда хочется чего-то легкого, но сытного, этот салат отлично заменяет привычную шубу. Никакого майонеза и тяжести — только свежий вкус и простые продукты, которые идеально сочетаются между собой.
Получается очень гармонично: нежная слабосоленая рыба, мягкий картофель, яйца и легкая кисло-сладкая нотка яблока. Йогуртовая заправка делает салат свежим и не перегружает вкус.
Для приготовления вам понадобится: слабосоленая семга — 80 г, картофель — 1 шт., яйцо — 1 шт., яблоко — 1/2 шт., йогурт натуральный — 2–3 ст. л., укроп и дижонская горчица — по вкусу.
Картофель и яйцо заранее отварите и остудите.
Нарежьте все ингредиенты небольшими кубиками, рыбу — аккуратными кусочками. Соедините все в миске, добавьте йогурт, горчицу и аккуратно перемешайте.
Перед подачей посыпьте свежим укропом.
