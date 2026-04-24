24 апреля 2026 в 18:04

Вместо глазуньи или омлета готовлю яйца-софрито по-кубински — мой новый фаворит для сытного завтрака

Фото: D-NEWS.ru
Перенеситесь на кубинские улочки, не выходя из кухни. Это блюдо — не просто фаршированные яйца, а гармония пикантного томатного соуса софрито, острого сыра и нежнейшей начинки.

Что понадобится

Яйца куриные — 6 шт., лук репчатый — 1 шт. (средняя), перец сладкий — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, томаты консервированные в собственном соку — 400 г, сыр чеддер (или другой острый) — 120 г, сливки 10% — 2 ст. л., масло сливочное — 2 ст. л., петрушка свежая — 3–4 веточки, соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Яйца отварите вкрутую в течение 10 минут. Для соуса софрито мелко нарежьте лук и сладкий перец, измельчите чеснок.

В сковороде растопите сливочное масло и обжарьте лук с перцем 3 минуты, добавьте чеснок и готовьте еще минуту. Влейте консервированные томаты, разминая их ложкой, доведите до кипения и тушите 10 минут. Приправьте солью и перцем.

Очищенные яйца разрежьте вдоль, аккуратно отделите желтки и разомните. Натрите сыр. Смешайте желтки, половину сыра и сливки до однородной пасты, посолите и поперчите. Этой смесью наполните половинки белков.

Разогрейте духовку до 180 °C. В жаропрочную форму выложите фаршированные яйца, равномерно полейте их соусом софрито и посыпьте оставшимся сыром. Запекайте 15 минут до аппетитной румяной корочки.

Проверено редакцией
Читайте также
Виновница ДТП на Садовом кольце попыталась скрыть родство с дедом-генералом
Общество
Вахтовик-убийца, сын-насильник, родители-педофилы: главные ЧП недели
Общество
Вместо обычных отбивных — эти «Соломоны»: мясо с хрустящей корочкой, сочное и нежное
Общество
Нарезаю тостовый хлеб и смазываю маслом — через 20 минут смакую сырные палочки: хрустящие, ароматные, с чесноком
Общество
Завтрак вкуснее пиццы: кладу батон на сковороду, заливаю яйцами и посыпаю колбасой — 5 минут, и готово
Общество
рецепты
еда
яйца
Дмитрий Демичев
Трамп раскрыл сумму долга США из-за отмены пошлин
Глава МИД Ирана прилетел в Пакистан
20-й пакет санкций ЕС: что с поставками нефти и газа, кто реально пострадал
В Волгограде ввели ограничения на работу аэропорта
Силовики заявили о тысячах иностранных наемников на Украине
Стало известно, когда и где пройдут переговоры США и Ирана
В ЕС усилились споры о будущем Украины
В Сумах прогремел взрыв в связи с воздушной тревогой
Бастрыкин поручил возбудить дело после смерти волонтера в Омской области
В Брюсселе прошло мероприятие к 40-летию чернобыльской катастрофы
Названо число жертв аварии с участием фуры и автобуса в Ленобласти
Самолет с освобожденными из плена военными РФ приземлился в Подмосковье
В Ленобласти произошло смертельное ДТП с автобусом и фурой
«Слабых бьют»: Лавров о необходимости развивать ИИ в России
Четыре человека ранены при атаках дронов ВСУ в ДНР
Кони в Подмосковье устроили побег из частного хозяйства
«Взорвется»: Лавров о мине замедленного действия на Ближнем Востоке
«Помимо армии и флота»: Лавров назвал двух новых союзников России
Стало известно, какие книги не подпадают под закон о пропаганде наркотиков
Лавров обвинил ЕС в расизме из-за слов о «красных линиях»
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
Общество

