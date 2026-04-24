Вместо глазуньи или омлета готовлю яйца-софрито по-кубински — мой новый фаворит для сытного завтрака

Перенеситесь на кубинские улочки, не выходя из кухни. Это блюдо — не просто фаршированные яйца, а гармония пикантного томатного соуса софрито, острого сыра и нежнейшей начинки.

Что понадобится

Яйца куриные — 6 шт., лук репчатый — 1 шт. (средняя), перец сладкий — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, томаты консервированные в собственном соку — 400 г, сыр чеддер (или другой острый) — 120 г, сливки 10% — 2 ст. л., масло сливочное — 2 ст. л., петрушка свежая — 3–4 веточки, соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Яйца отварите вкрутую в течение 10 минут. Для соуса софрито мелко нарежьте лук и сладкий перец, измельчите чеснок.

В сковороде растопите сливочное масло и обжарьте лук с перцем 3 минуты, добавьте чеснок и готовьте еще минуту. Влейте консервированные томаты, разминая их ложкой, доведите до кипения и тушите 10 минут. Приправьте солью и перцем.

Очищенные яйца разрежьте вдоль, аккуратно отделите желтки и разомните. Натрите сыр. Смешайте желтки, половину сыра и сливки до однородной пасты, посолите и поперчите. Этой смесью наполните половинки белков.

Разогрейте духовку до 180 °C. В жаропрочную форму выложите фаршированные яйца, равномерно полейте их соусом софрито и посыпьте оставшимся сыром. Запекайте 15 минут до аппетитной румяной корочки.