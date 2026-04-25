25 апреля 2026 в 16:25

Утреннее наслаждение без хлопот: воздушный омлет на хрустящем тосте с лососем. Полезно, элегантно и невероятно вкусно

Мечтаете о ресторанном завтраке дома, но времени в обрез? Этот рецепт — спасение. Минимум действий, доступные ингредиенты и всего 15 минут — перед вами появится элегантное и невероятно вкусное блюдо.

Что понадобится

Яйца — 4 шт., молоко — 4 ст. л., хлеб для тостов — 4 ломтика, слабосоленый лосось (филе) — 150 г, масло сливочное — для намазывания, масло растительное — 1-2 ст. л., соль, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовить

Яйца слегка взбейте с молоком, солью и перцем до однородности. В сковороде диаметром 24–26 см разогрейте растительное масло на небольшом огне.

Установите 4 круглые металлические формочки (например, для печенья). Равномерно разлейте яичную смесь по формам и готовьте омлеты под крышкой около 10 минут на слабом огне до схватывания.

Дайте немного остыть и аккуратно извлеките ножом. Параллельно подсушите ломтики хлеба в тостере или на сухой сковороде до золотистости, слегка остудите и намажьте сливочным маслом.

На каждый тост выложите ломтик лосося, сверху поместите теплый омлет. Украсьте оставшейся рыбой, свернутой розочкой, и сразу подавайте.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

Проверено редакцией
Михалков раскрыл причину бессилия США на Ближнем Востоке
Общество
Михалков раскрыл причину бессилия США на Ближнем Востоке
Заворачиваю капусту в лаваш, и на огонь — пирог без замеса теста за 40 минут, сочнее и проще обычного
Общество
Заворачиваю капусту в лаваш, и на огонь — пирог без замеса теста за 40 минут, сочнее и проще обычного
Беру банку сгущенки, какао и масло — через час на столе шоколадное лакомство, нежнее торта и без выпечки
Общество
Беру банку сгущенки, какао и масло — через час на столе шоколадное лакомство, нежнее торта и без выпечки
Омлет с творогом в духовке — нежнее сырного и пышнее обычного: добавляю творог, и завтрак превращается в праздник
Общество
Омлет с творогом в духовке — нежнее сырного и пышнее обычного: добавляю творог, и завтрак превращается в праздник
Казалось бы, нужны грибы и банка консервов — на выходе получаю вкуснейший и сытный салат на все случаи
Общество
Казалось бы, нужны грибы и банка консервов — на выходе получаю вкуснейший и сытный салат на все случаи
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
Общество

В России ввели ГОСТ на отопление квартир

