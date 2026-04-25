Утреннее наслаждение без хлопот: воздушный омлет на хрустящем тосте с лососем. Полезно, элегантно и невероятно вкусно

Мечтаете о ресторанном завтраке дома, но времени в обрез? Этот рецепт — спасение. Минимум действий, доступные ингредиенты и всего 15 минут — перед вами появится элегантное и невероятно вкусное блюдо.

Что понадобится

Яйца — 4 шт., молоко — 4 ст. л., хлеб для тостов — 4 ломтика, слабосоленый лосось (филе) — 150 г, масло сливочное — для намазывания, масло растительное — 1-2 ст. л., соль, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовить

Яйца слегка взбейте с молоком, солью и перцем до однородности. В сковороде диаметром 24–26 см разогрейте растительное масло на небольшом огне.

Установите 4 круглые металлические формочки (например, для печенья). Равномерно разлейте яичную смесь по формам и готовьте омлеты под крышкой около 10 минут на слабом огне до схватывания.

Дайте немного остыть и аккуратно извлеките ножом. Параллельно подсушите ломтики хлеба в тостере или на сухой сковороде до золотистости, слегка остудите и намажьте сливочным маслом.

На каждый тост выложите ломтик лосося, сверху поместите теплый омлет. Украсьте оставшейся рыбой, свернутой розочкой, и сразу подавайте.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.