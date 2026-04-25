25 апреля 2026 в 12:45

Казалось бы, нужны грибы и банка консервов — на выходе получаю вкуснейший и сытный салат на все случаи

Фото: D-NEWS.ru
Этот салат — настоящая палочка-выручалочка для тех, кто ценит и вкус, и время. Сочетание консервированного тунца, обжаренных шампиньонов и свежей зелени под легкой кислинкой лимонного соуса создает гармоничное блюдо.

Что понадобится

Консервированный тунец кусочками (в собственном соку или масле) — банка (около 180 г), шампиньоны свежие — 250 г, яйца куриные — 3 шт., рукола — 50 г, листовой салат (например, айсберг) — 100 г, сыр твердый (например, пармезан) — 70 г, масло оливковое — 4 ст. л., сок лимонный — 1-2 ст. л., соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Яйца заранее отварите вкрутую: опустите в кипящую воду и варите 8-9 минут на среднем огне, затем переложите в холодную воду для остывания и очистите. Руколу и листовой салат промойте, хорошо обсушите и порвите руками на удобные кусочки.

Шампиньоны очистите от загрязнений и нарежьте небольшими кубиками. В сковороде разогрейте 2 ст. л. оливкового масла и обжарьте грибы на среднем огне до легкой золотистости и испарения влаги, не соля их в процессе.

Готовые шампиньоны выложите на бумажное полотенце. Тунец откиньте на сито, чтобы стекла жидкость, и слегка разомните вилкой, оставляя некрупные кусочки. Очищенные яйца крупно нарежьте, сыр натрите на крупной терке. В просторной миске аккуратно соедините листовую зелень, тунца, остывшие грибы, яйца и сыр.

Для заправки в отдельной емкости смешайте оставшиеся 2 ст. л. оливкового масла, лимонный сок, соль и перец до легкой эмульсии. Полейте салат заправкой, перемешайте и сразу подавайте.

Дмитрий Демичев
