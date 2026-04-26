Французский бруйяд с трюфелем — яичница, которую вы еще не пробовали. Быстрый завтрак с флером элитарности

Невероятно, но даже самый простой продукт — куриное яйцо — способен заиграть новыми гранями в дуэте с королем грибов. Этот бруйяд доказывает: для создания изысканного блюда иногда достаточно двух ключевых ингредиентов и правильной техники.

Что понадобится

Яйца куриные — 4 шт., трюфель черный (свежий или консервированный) — 15–20 г, масло оливковое — 1 ст. л., масло сливочное — 20 г, чеснок — 1 зубчик, соль, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Натрите трюфель на мелкой терке или нарежьте максимально тонкими слайсами острым ножом. Яйца взбейте венчиком до однородности.

В яичную массу добавьте натертый трюфель, соль и перец. Разрежьте зубчик чеснока пополам и натрите им внутреннюю поверхность сковороды с толстым дном.

На разогретой сковороде растопите сливочное масло вместе с оливковым, удаляя возможную пену. Влейте подготовленную яично-трюфельную смесь.

Убавьте огонь до среднего и, интенсивно помешивая массу вилкой или лопаткой, готовьте 4–5 минут до образования нежных влажных хлопьев. Подавайте бруйяд немедленно, пока он сохраняет свою воздушную текстуру.

Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.