Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 апреля 2026 в 14:57

Французский бруйяд с трюфелем — яичница, которую вы еще не пробовали. Быстрый завтрак с флером элитарности

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Невероятно, но даже самый простой продукт — куриное яйцо — способен заиграть новыми гранями в дуэте с королем грибов. Этот бруйяд доказывает: для создания изысканного блюда иногда достаточно двух ключевых ингредиентов и правильной техники.

Что понадобится

Яйца куриные — 4 шт., трюфель черный (свежий или консервированный) — 15–20 г, масло оливковое — 1 ст. л., масло сливочное — 20 г, чеснок — 1 зубчик, соль, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Натрите трюфель на мелкой терке или нарежьте максимально тонкими слайсами острым ножом. Яйца взбейте венчиком до однородности.

В яичную массу добавьте натертый трюфель, соль и перец. Разрежьте зубчик чеснока пополам и натрите им внутреннюю поверхность сковороды с толстым дном.

На разогретой сковороде растопите сливочное масло вместе с оливковым, удаляя возможную пену. Влейте подготовленную яично-трюфельную смесь.

Убавьте огонь до среднего и, интенсивно помешивая массу вилкой или лопаткой, готовьте 4–5 минут до образования нежных влажных хлопьев. Подавайте бруйяд немедленно, пока он сохраняет свою воздушную текстуру.

Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.

Проверено редакцией
Заслуженный учитель ответил, нужно ли отменять домашние задания
Пирог со вкусом самсы из ленивого слоеного теста за 10 минут — сочный, слоистый, хрустящий
Отбиваю грудку и верчу вкусные трубочки: когда котлеты надоели, этот рецепт пригождается
Вместо тяжелой селедки под шубой весной делаю норвежский салат — 4 ингредиента, и готово
Жарю грибы и фрикадельки: такой быстрый суп готовлю постоянно — вкуснота без долгой варки бульона
Общество
рецепты
еда
яйца
грибы
Дмитрий Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек
Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.