26 апреля 2026 в 11:57

Печень минтая и пара яиц — превращаю простые ингредиенты в аппетитный салат: сытный ужин за копейки

Фото: D-NEWS.ru
Этот рецепт — та самая удачная основа, которую можно варьировать бесконечно. Классическое сочетание сухариков, печени минтая и яиц всегда выигрышно, но его также можно дополнить свежим огурцом, кукурузой или зеленым горошком, создавая новый вариант каждый раз.

Что понадобится

Хлеб белый (батон) — 200 г, печень минтая консервированная — 1 банка (240 г), яйца куриные — 4 шт., лук репчатый — 1 шт. (средняя), масло сливочное — 40 г, майонез — 100–120 г, зелень (петрушка, укроп) — для подачи, соль — по вкусу.

Как готовлю

Яйца отварите вкрутую (10 минут с момента закипания), охладите в ледяной воде и очистите. Белки мелко нарежьте, желтки отдельно разомните вилкой или натрите на терке. Лук мелко нашинкуйте и обдайте кипятком на 2–3 минуты, чтобы ушла горечь, затем откиньте на дуршлаг.

Хлеб нарежьте небольшими кубиками. На сковороде растопите сливочное масло, обжарьте хлебные кубики на среднем огне до румяной хрустящей корочки, постоянно помешивая. Готовые сухарики переложите на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла.

Печень разомните, сохраняя небольшие кусочки. На плоское сервировочное блюдо или в салатник выложите слои в следующей последовательности: половина подготовленных сухариков, тонкая сеточка майонеза, весь слой печени минтая, майонез, лук, майонез, нарезанные белки, майонез и завершите слоем из тертых желтков. Сверху украсьте веточками свежей зелени.

Проверено редакцией
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
