Ленивая говядина: рецепт ароматного ужина из килограмма картошки и упаковки фарша

Ленивая говядина — это находка для загруженных дней, когда хочется сытного и вкусного блюда с минимальными усилиями. Рассказываем рецепт ароматного ужина из килограмма картошки и упаковки фарша.

Для приготовления понадобится: 1 кг картофеля, 500 г говяжьего фарша, крупная луковица, 200 г сметаны, 150 г майонеза, 4 зубчика чеснока, 200 г твердого сыра, соль, черный перец, паприка, сушеные травы, растительное масло. Картофель очистите и нарежьте тонкими слайсами (2-3 мм), посолите и поперчите. Фарш смешайте с мелко нарезанным луком, солью и специями. Для соуса смешайте сметану, майонез и пропущенный через пресс чеснок. Разогрейте духовку до 180 °C. Форму смажьте маслом. Выложите половину картофеля, слегка утрамбуйте. Полейте частью соуса. Равномерно распределите весь фарш. Снова полейте соусом. Выложите оставшийся картофель, слегка прижмите и обильно покройте оставшимся соусом. Накройте форму фольгой. Запекайте 50-60 минут, пока картофель не станет мягким. Затем снимите фольгу, посыпьте блюдо тертым сыром и запекайте еще 10–15 минут до золотистой корочки.

